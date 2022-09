Padrasto é preso suspeito de estuprar enteadas de 3 e 7 anos

O Conselho Tutelar atendeu às crianças, que passaram por exames e serão acompanhadas por psicólogos

Um homem de 50 anos foi preso na segunda-feira (5) após a polícia receber uma denúncia de estupro de vulnerável contra duas meninas de 3 e 7 anos, que seriam enteadas do suspeito.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações Especiais (Ciosp), a esposa do suspeito denunciou o caso com vídeos gravados pelos vizinhos.

A Polícia Militar esteve na residência do casal e prendeu o homem em flagrante.

