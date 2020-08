Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada durante 8 anos

PUBLICIDADE

Um homem foi preso, nesta quarta-feira (19), suspeito de estuprar a própria enteada, de 14 anos, durante 8 anos, conforme as investigações da Polícia Civil.

Os familiares da vítima denunciaram o suspeito no dia 13 de julho. Após isso, as autoridades deram início às investigações. A vítima havia contado a um parente sobre os abusos que sofria. O caso ocorreu em Itarema, no Ceará.

A polícia expediu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito e as buscas foram intensificadas. Nesta quarta-feira (19), o acusado foi localizado na zona rural da cidade e encaminhado para uma unidade prisional. O caso é investigado pela Delegacia Municipal,