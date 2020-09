Padrasto é preso após confessar que espancou bebê de 1 ano e 8 meses até a morte

PUBLICIDADE

Um bebê de 1 ano e 8 meses foi morto com sinais de agressão física e espancamento, na noite dessa segunda-feira (31). O principal suspeito do crime é o padrasto da criança, que confessou ter agredido a vítima com socos após ela começar a chorar e chamar pela mãe. O homem foi preso em flagrante. A mãe do bebê não estava em casa no momento do crime.

De acordo com a polícia local, o suspeito teria acionado o socorro com a intensão de simular uma morte acidental. No entanto, após analisarem o estado da criança, os médicos desconfiaram do relato do homem. O caso ocorreu em Rio Verde-GO.

Com a chegada de uma equipe do Comando de Policiamento Especial (CPE), o homem foi interrogado e acabou confessando a autoria do crime. O acusado alegou que havia agredido a criança em determinado momento, com chineladas e até socos para que ela parasse de chorar e chamar pela mãe.

Quando percebeu que a criança estava desacordada, o homem tentou reanimá-la, mas não conseguiu. Diante disso, ele agiu como se a criança estivesse dormindo e não contou nada para a mulher quando ela chegou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a prisão, alguns vizinhos do casal tentaram linchar o homem.