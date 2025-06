Paciente com câncer é pedida em casamento durante internação em GO

No Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu (GO), Ana Paula, de 38 anos, que enfrenta um tratamento contra o câncer no colo do útero, foi surpreendida com um pedido de casamento feito pelo namorado, Jelsino Pereira, durante sua internação na unidade.

Moradora da zona rural de Campinorte, na Fazenda Córrego do Ouro, Ana Paula está em tratamento desde agosto de 2024 e, por não poder deixar o hospital.

O pedido aconteceu no dia 22 de maio, no jardim do hospital, mas só foi divulgado recentemente. No vídeo do momento especial, Ana Paula aparece sendo conduzida por profissionais da unidade até a área externa, onde foi recebida por uma equipe cantando. Na sequência, Jelsino surge com um buquê de flores e faz o pedido de casamento, prontamente aceito por ela.

Após o “sim”, o HCN ofereceu um almoço especial ao casal em uma sala decorada para a ocasião. A homenagem contou com o apoio das equipes de psicologia, serviço social, nutrição e do Centro de Oncologia do hospital.

A direção da unidade destacou que a ação representa o compromisso com o cuidado integral dos pacientes, indo além do tratamento médico.