Ossada humana é encontrada em saco de lixo com vela acesa em cemitério

À polícia, o vigilante disse que tentou encontrar a cova de onde os ossos podem ter sido retirados, mas não encontrou

Um vigilante no cemitério Santo Antônio, em Porto Velho, encontrou um saco de lixo com ossada humana junto de uma vela. O caso ocorreu na segunda-feira (16) e foi atendido pela Polícia Militar (PM). A cova de onde foram retirados os ossos não foi encontrada pelo funcionário.

Segundo registro da polícia, o vigilante percebeu um ‘clarão’ no cemitério durante a noite e, ao ir verificar, encontrou o saco de lixo fechado.

Quando abriu o plástico, o vigilante percebeu que dentro havia uma ossada humana e uma vela acesa. Diante da situação, ele acionou a PM.

À polícia, o vigilante disse que tentou encontrar a cova de onde os ossos podem ter sido retirados, mas não encontrou.

O vigilante também informou o ocorrido à administração do local, e que as medidas internas seriam tomadas. O registro da ocorrência foi feita pela PM no local.