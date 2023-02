Atualmente, a mecanização de procedimentos industriais é algo que afetou praticamente o mundo todo.

O uso de máquinas e equipamentos para realizar tarefas antes exercidas pelo homem é algo praticamente constante. E as monovias são ótimos exemplos de como essas máquinas podem ser bem importantes.

Por meio dos controles remotos para monovias, elas conseguem ter utilidade em diversos locais. Se quiser saber quais são e como uma monovia funciona exatamente, veja o texto a seguir.

O que são monovias?

Antes de tudo, é preciso entender o que são e como exatamente funcionam as monovias dentro de um cenário industrial.

Da mesma forma que talhas e pórticos rolantes, elas são basicamente equipamentos que têm a função de movimentar cargas pesadas demais para uma pessoa fazer por si só.

Fora isso, como foi dito antes, elas são controladas por rádio controle remoto industrial. Isso através de um operador que permanece há metros de distância do equipamento para não sofrer nenhum tipo de lesão.

Dessa forma, as monovias conseguem executar as ordens que foram comandadas de maneira segura e ágil. Afinal, por motivos óbvios, elas fazem as tarefas com maior grau de eficiência do que qualquer ser humano faria.

As máquinas podem ser curvilíneas ou retilíneas, podendo ser colocadas em lajes, consoles, vigas e afins. Além disso, elas acabam sendo bastante úteis para movimentar cargas em uma linha de processo contínuo.

Os locais para usar monovias

Monovias são máquinas extremamente versáteis e que podem ser utilizadas em diferentes ambientes e cenários, dentre os principais é possível destacar:

Construções civis;

Armazéns;

Portos;

Indústrias químicas.

Os benefícios de contar com uma monovia

É preciso destacar que contar com uma monovia pode trazer diversos benefícios e dentre os principais é possível citar alguns como:

Segurança;

Praticidade;

Agilidade;

Velocidade.

Compre essas máquinas em lojas de confiança

Pra você que tem interesse em contar com uma monovia ou controle remoto para guincho, compre esses itens em um local que seja de confiança. Dessa forma, será possível contar com profissionais de ponta e produtos de qualidade para facilitar quaisquer tipos de operação. Além disso, será possível até mesmo saber mais sobre o assunto em si e entender melhor sobre a matéria.