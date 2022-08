Operação apreende carga ilegal de aroeira avaliada em R$ 260 mil

A madeira estava dividida em cerca de 600 lascas, carregadas em um caminhão, em uma fazenda, onde os policiais constataram uma movimentação suspeita de veículos

Grupo Especial de Fronteira (Gefron), em parceria com as polícias militar e civil, apreende uma carga de aroeira, avaliada em R$ 260 mil, em Vila Bela da Santíssima Trindade, a 521 km de Cuiabá.

Além do carregamento, 200 palanques de 3,5 metros e mais 36 lascas da madeira estavam ao redor do veículo. Ainda conforme a polícia, foram necessários seis caminhões para encaminhar todo o material à delegacia do município.

Foi instaurado procedimento para identificar os envolvidos e apurar o crime ambiental de vender, expor à venda, ter em depósito, transportar ou guardar madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal.

A ação faz parte da Operação “Horus – Guardiões das Fronteiras”, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que atua na divisa entre Mato Grosso e Bolívia.