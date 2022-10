O problema foi causado pelo rompimento de uma adutora da Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago)

Um ônibus foi parcialmente engolido por uma cratera que se abriu na Avenida Brasil, no bairro Cidade Jardim, em Anápolis, a cerca de 55 km da capital goiana.



Na noite desta segunda-feira (10/10), a estatal divulgou uma nota e informou que o abastecimento de água na região pode ser prejudicado em razão do problema.





Onibûs é engolido por cratera em Anápolis GO

De acordo com a Saneago, foi montada uma força-tarefa para planejar e executar

Os reparos com a maior agilidade possível no local. Segundo a empresa, os trabalhos estão

sendo acompanhados de perto pela equipe de Segurança do Trabalho da empresa. Além

disso, os registros de água foram fechados e o vazamento cessado.



A Enel, companhia responsável pela distribuição de energia, também foi acionada e desligou a rede elétrica nas imediações do local.



A Saneago pede ainda para que a população use a água de maneira consciente e sem desperdícios para agilizar o abastecimento da região.