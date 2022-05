Ônibus derruba poste e deixa feridos em Contagem

Um ônibus da linha 6770 (Ipê Amarelo) bateu em um poste em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Na manhã desta segunda-feira, 16, um ônibus da linha 6770 (Ipê Amarelo/ Estação Eldorado Via João César de Oliveira) bateu em um poste em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, 16 pessoas ficaram feridas.

A batida ocorreu na Rua Doutor Cassiano, no Centro da cidade, por volta das 6h50. Com o impacto da colisão, o poste caiu e ficou com a fiação exposta.

De acordo com os bombeiros, nenhum dos feridos estava estado grave. Os militares levaram uma mulher grávida para a maternidade e outra vítima para um hospital em Contagem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para auxiliar no socorro.

O trânsito no local estava sendo desviado pela contramão por agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem.