Onça é flagrada pelas ruas de Indiara

De acordo com moradores da região, o animal chegou a entrar dentro de um hospital

Uma onça foi encontrada nesta quarta-feira (10) dentro de uma casa em Indiara, na região sul de Goiás. Imagens mostram o animal escondido em uma área da residência e correndo pelas ruas da cidade.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi recebida às 10h15 e a equipe precisou acionar o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) para auxiliar no resgate. A corporação afirmou que a captura foi feita no final da tarde com a utilização de dardos anestésicos e uma zarabatana, tubo pelo qual os dardos são soprados.

Os bombeiros afirmaram que suspeitam que a onça estava fugindo de queimadas ou em busca de alimentos.

Médico do Hospital São Lucas, José Vilmar da Fonseca afirmou que o animal estava acuado e que equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Ibama se mobilizaram para o resgate.