O tatuador brasileiro conhecido como “diabão” entrou para o Guinness

O recorde de 33 modificações do tipo foi aferido na Itália, durante um programa de televisão da própria organização

O tatuador Michel Praddo, também conhecido como ‘Diabão’, entrou para o Guinness como o homem com o maior número de implantes em formato de ‘chifre’ na cabeça. “Experiência que vou guardar para sempre no coração”, relata o brasileiro.

O brasileiro foi a Milão em fevereiro e participou do programa ‘Lo Show Dei Record’ [‘O Show dos Recordes’, em português], onde foi confirmada a marca de “Most subdermal ‘Horn’ Implants On The Head” [em tradução livre, ‘Mais Implantes Sob a Pele em Formato de Chifres na Cabeça’] .

O ‘Diabão’ derrotou um concorrente que tinha 18 implantes. A conquista do brasileiro passou a ser divulgada no site oficial do Guinness neste mês.

“Foi algo muito especial e surreal. Um sonho realizado entrar para o Guinness e também ir para a Europa. Em vários momentos eu fiquei emocionado, com lágrimas nos olhos, enquanto fazia uma recapitulação da minha vida”, desabafou o ‘Diabão’.