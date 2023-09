Notebook Acer ou Samsung: memória, armazenamento e muito mais!

Pensando em comprar um notebook? Neste artigo, confira todas as diferenças entre os aparelhos da Acer e Samsung e conheça detalhes das principais linhas!

Notebook Acer ou Samsung: Qual é o melhor?

Se você está pensando em comprar um notebook, sem dúvidas já deve estar pesquisando as vantagens que cada fabricante oferece, visto que as diferentes marcas trazem características específicas em seus produtos. Assim, a Acer e a Samsung são opções bastante populares no mercado e que se destacam pela qualidade.

Reconhecidas no setor de eletrônicos, a Samsung e a Acer são marcas que possuem tecnologias inovadoras e que trazem aperfeiçoamentos constantes nos seus notebooks. Além disso, elas oferecem uma grande variedade de modelos para o comprador, o que ajuda a garantir o notebook certo para as suas necessidades.

No entanto, para acertar na sua escolha, é importante conhecer as diferenças entre as duas fabricantes e quais são as vantagens de cada uma. Por isso, a seguir você encontrará uma comparação detalhada entre os notebooks Acer e Samsung, além de conhecer mais sobre as principais linhas de cada uma. Confira!

Comparação entre o notebook Acer e Samsung

Para escolher o melhor notebook entre Acer e Samsung é importante levar vários aspectos em consideração, como, por exemplo, a memória e armazenamento, processador, bateria, design, custo-benefício e muito mais. Portanto, continue a sua leitura e saiba para quem cada fabricante é recomendada!

Memória e armazenamento

A Acer e a Samsung oferecem diversas opções de memória e armazenamento em seus notebooks, sendo que o comprador deve avaliar as suas necessidades de uso. Assim, em relação à memória, é possível considerar um modelo com 4GB a 8GB de RAM para tarefas básicas do cotidiano ou um notebook com 16GB ou mais para atividades exigentes, como edições, jogos e programação de softwares.

Além disso, ambas as marcas trazem vários formatos e quantidades de armazenamento em suas linhas, sendo que o usuário que precisa guardar uma grande quantidade de arquivos deve optar por um notebook com HD, capaz de salvar até 2TB de informações. Já para quem preza pela agilidade na navegação, vale a pena investir em um notebook SSD e com capacidade a partir de 256GB, o mínimo para um uso tranquilo.

Processador

O processador é outro ponto importante para a escolha do melhor notebook, sendo que a Acer e a Samsung trabalham com diferentes versões de acordo com a linha. Assim, se você procura um notebook para tarefas mais exigentes, vale a pena considerar os processadores mais recentes e potentes, como o Intel Core i5 ou i7 de 13ª geração, presente tanto nos produtos da Acer quanto da Samsung.

As suas marcas também trabalham com processadores AMD Ryzen, que são bastante poderosos e muito utilizados em notebooks gamers. Já para um uso mais básico no cotidiano, como navegação na Internet e edição de documentos, é possível encontrar processadores menos potentes, mas eficientes, como Intel Celeron, Atom e Qualcomm Snapdragon.

Bateria

Para escolher o melhor notebook da Acer ou Samsung, você também deve avaliar a autonomia de bateria que ele possui, um fator normalmente medido em mAh (miliampere-hora). Desse modo, prefira sempre um notebook com pelo menos 2000 mAh, o suficiente para cerca de 2 horas de funcionamento longe da tomada.

Além disso, não deixe de conferir as indicações do fabricante a respeito da duração da bateria, sendo que os melhores notebooks da Samsung prometem conseguir permanecer ligados por até 17 horas. Você também pode considerar os melhores notebooks da Acer para garantir um modelo com boa autonomia, sendo que os melhores entre eles também prometem uma duração de bateria que ultrapassa 17 horas.

Tamanho e resolução de tela

A escolha do tamanho da tela do notebook também irá depender da sua necessidade de uso, sendo que a Samsung e Acer oferecem modelos mais compactos a partir de 11’’, que são indicados para um uso básico e prático no cotidiano, e outros maiores com 17’’, que são ideais para quem trabalha com design e edição.

Lembre-se também de conferir a resolução da tela, sendo que quanto maior ela for, melhor será a nitidez das imagens. Dessa forma, se você trabalha com edição ou gosta de jogar e assistir filmes e séries no notebook, prefira um modelo que traga pelo menos uma resolução Full HD (1920 x 1080 pixels), além de considerar os recursos extras da tela, como antirreflexo, o que contribuirá para a sua experiência.

Design

Mais um ponto decisivo para a escolha do melhor notebook entre Acer e Samsung é o design, sendo que ambas as marcas apostam em diferentes acabamentos para contemplar as preferências de cada consumidor. Assim, é possível encontrar notebooks da Samsung que são bastante finos e leves, chegando a pouco mais de 1kg, enquanto os modelos mais compactos da Acer pesam cerca de 1,5kg.

Além disso, a Acer possui notebooks gamers com designs super inovadores e que garantem mais estilo para a sua experiência como jogador, inclusive com teclados de LED colorido. Não deixe também de considerar a cor do notebook, sendo que ambas as fabricantes possuem modelos grafite, preto, prata, cinza e muito mais.

Entradas e recursos extras

Na hora de escolher o melhor notebook da Acer ou Samsung é importante checar as entradas que ele possui, visto que esse fator está relacionado à funcionalidade e praticidade no cotidiano. Assim, tanto a Samsung quanto a Acer possuem modelos com uma grande variedade de entradas, como HDMI, USB 3.2, USB 2.0, USB-C, Leitor de Cartão Multimídia MicroSD, RJ45, entre outras.

Você também deve observar se o notebook possui recursos extras que irão facilitar o seu dia a dia, como entrada para fone de ouvido e Bluetooth, o que torna a conexão de dispositivos mais prática. Outros modelos podem trazer tecnologias gamers que contribuem para a experiência do jogador, como aquelas da NVIDIA.

Custo-benefício

O custo-benefício é um fator decisivo para escolher entre um notebook Acer ou Samsung, visto que você deve adquirir um modelo que atenda às suas necessidades, evitando frustrações no futuro. Por isso, ambas as marcas possuem linhas de produtos voltadas para diferentes objetivos, como para estudos, trabalho, entretenimento, jogos e muito mais.

Nesse caso, é importante avaliar o seu orçamento e as opções de notebook disponíveis nessa faixa de preço, comparando os modelos da Acer e da Samsung para concluir qual é mais vantajoso. Assim, para não errar na escolha, considere também os melhores notebooks Samsung, onde você encontrará informações sobre os modelos com melhor custo-benefício e equilíbrio entre preço e desempenho.

Para quem é recomendado?

A recomendação de notebook depende da linha de cada marca, visto que tanto a Samsung quanto a Acer trabalham com uma grande variedade de modelos. Assim, é possível encontrar excelentes notebooks gamers da Acer, que possuem um desempenho de alto nível e tecnologias modernas para otimizar a sua experiência.

Já a Samsung é reconhecida pelos seus notebooks funcionais e ideais para o trabalho e estudo, visto que eles trazem agilidade e recursos práticos para o usuário. Ambas as marcas também possuem notebooks versáteis que servem para vários fins, apostando em designs urbanos que garantem mobilidade e eficiência.

Quais são as linhas dos Notebook Samsung?

Agora que você já conhece os pontos mais importantes para escolher entre o melhor notebook da Acer ou Samsung, é hora de saber mais sobre as diferentes linhas que cada marca possui. Portanto, continue lendo os tópicos a seguir e conheça mais sobre as principais linhas de Notebook Samsung!

Book X

Uma linha de notebooks básicos e intermediários, a Book X da Samsung traz opções práticas para o trabalho e estudo, apresentando um desempenho satisfatório em diferentes atividades. Desse modo, o comprador pode escolher entre os modelos mais simples, como X20, X30 e X40, ou opções mais potentes, como X40, X45 e X50, que possuem alguns diferenciais.

Com processador Intel Core i5 ou i7 de 10ª geração, a depender do modelo, os notebooks são bastante eficazes e contam com armazenamento SSD, o que garante mais agilidade nas atividades. As telas também são bastante amplas e trazem resolução Full HD, tudo isso com designs discretos e versáteis.

Book S

A linha Book S é ideal para quem busca um notebook leve e fácil de transportar para qualquer lugar, sendo outra opção certeira para o trabalho ou estudo. Isso porque, a marca apostou em designs ultrafinos e leves, além de apresentar uma bateria super duradoura que fica até 17 horas longe da tomada.

Outro dos diferenciais da linha é a tela sensível ao toque, o que garante mais praticidade para as atividades do usuário no cotidiano. Além disso, ela possui um tamanho versátil de 13.3’’ e resolução Full HD, garantindo uma visualização nítida e equilíbrio de brilho mesmo em ambientes com muita luminosidade.

Odyssey

Já a linha de notebooks Odyssey é voltada para jogos, por isso traz máquinas com um desempenho superior e tecnologias de última geração. Assim, o usuário pode contar com processadores poderosos, como o Intel Core i7, e com um armazenamento espaçoso de até 1TB SSD ou HD. A tela mais ampla com tamanho de 15.6’’ também possui resolução Full HD e é antirreflexiva, contribuindo para experiência do jogador.

Os notebooks ainda possuem uma maior eficiência de resfriamento, evitando o superaquecimento durante o uso. Por fim, a linha traz um som 360º para garantir o máximo de imersão ao jogador e tecnologias recentes da NVDIA, como a GeForce RTX 2060.

Chromebook

Pensada para os usuários que preferem o ChromeOS, a linha de notebooks Chromebook se destaca pelo seu design fino e leve, sendo outra excelente opção para trabalhadores e estudantes. Assim, sendo totalmente portáteis, é possível levar os notebooks para onde for preciso, sendo que eles também trazem uma estrutura mais resistente a golpes, quedas e respingos, aumentando a sua durabilidade.

Atualmente, o comprador pode escolher entre os modelos Chromebook 4 e Chromebook Go, que são as versões mais recentes da Samsung. Ambos se destacam pelas conexões práticas e modernas, como USB Type-C, e pela duração de bateria, que promete uma autonomia de até 12 horas.

Flash

Por fim, a linha de notebooks Flash é ideal para quem busca um desempenho eficaz e conveniente, visto que as máquinas trazem um alto desempenho e velocidade de navegação, possibilitando que o usuário trabalhe remotamente ou utilize o notebook para assistir aos seus filmes e séries preferidos.

Além disso, os notebooks Flash se destacam pela variedade de conexões, trazendo entradas HDMI, UFS, USB 2.0, USB 3.0 e USB Type-C, facilitando a sua rotina. Outra das inovações da linha está relacionada à segurança, visto que os notebooks mais recentes, como o Flash F30, trazem um leitor de impressão digital, mantendo as suas informações e documentos seguros em qualquer ocasião.

Quais são as linhas de Notebook da Acer?

Depois de conhecer as principais linhas de notebook Samsung, é hora de saber mais sobre as linhas da Acer. Portanto, continue a sua leitura e confira mais detalhes sobre a Aspire, Swift, Chromebook, Spin, Nitro e muitas outras, com informações sobre os seus diferenciais e indicações de público!

Aspire

A linha Aspire da Acer é ideal para quem busca um notebook completo para o dia a dia, sendo que o usuário pode contar com processadores de última geração para garantir um desempenho rápido em qualquer tarefa. Assim, é escolher entre diversos modelos, como Aspire 3 Intel, Aspire 3 AMD, Aspire 5 Intel, Aspire 5 AMD, Aspire 3 Spin 14, Aspire 5 Spin 14, Aspire 7 Intel, Aspire 7 AMD, Aspire Vero e Vero National Geographic.

Todos eles apresentam um funcionamento veloz e eficiente, além de designs discretos que combinam com qualquer situação de uso. As versões mais recentes também apresentam uma tela sensível ao toque e suporte para caneta ativa, além de muitas opções de conectividade, como Bluetooth e USB Type-C.

Swift

Já a linha Swift é perfeita para quem preza pela portabilidade no cotidiano, visto que os notebooks trazem um design extremamente leve sem deixar de lado um alto desempenho. Além disso, nas versões mais atuais, a Acer apresenta uma tela OLED de 16’’ para garantir uma visualização ainda mais nítida das imagens.

As máquinas da linha também possuem uma grande variedade de conexões, como USB Type-C, HDMI 2 e slot para MicroSD, tornando a sua rotina mais prática. Entre os modelos disponíveis atualmente é possível encontrar aqueles como Swift X 16, Swift 14, Swift X 14, Swift Go, Swift 3 OLED, Swift X Intel, Swift X AMD e Swift Edge 16, cada um com características inovadoras para você escolher o seu preferido.

Chromebook

Para quem prefere o ChromeOS, a Acer traz uma linha completa de Chromebook, com categorias de Jogos, Negócios, Educação e Essential. Assim, o usuário pode encontrar o notebook certo para a sua necessidade de uso, contando com um desempenho rápido, seguro e extremamente fácil de gerenciar.

Você também conta com recursos inovadores e proteção antivírus integrada, podendo escolher entre dezenas de modelos diferentes de acordo com a sua preferência. Uma das grandes vantagens do Chromebook é o seu valor mais acessível no mercado, garantindo um ótimo custo-benefício ao comprador.

TravelMate

Se você estuda ou trabalha na modalidade híbrida, com parte remota e outra presencial, a linha TravelMate foi desenvolvida para você, uma vez que ela traz notebooks que se adaptam perfeitamente às rotinas mais flexíveis, apresentando um alto desempenho, carregamento rápido e recursos robustos de segurança.

Além disso, com designs interativos e aplicativos funcionais, é possível tornar o seu dia a dia mais prático, além de utilizar ferramentas adaptáveis em colaboração com colegas. Entre os principais modelos da linha, encontram-se o TravelMate P6, TravelMate Spin P4, TravelMate B3, TravelMate P2 e muitos outros.

Spin

Já a linha Spin é ideal para quem gosta de recursos modernos e que prometem deixar o seu cotidiano mais funcional, visto que os notebooks contam com uma tela sensível ao toque e com resolução de até 2K, o que permite visualizar todos os detalhes das imagens com clareza, além de deslizar e ampliar com os dedos.

Com processadores de última geração, os notebooks Spin, como Spin 1, Spin 3 Intel, Spin 5 Intel e Spin 5 AMD, também garantem um alto nível de desempenho, além de trazerem uma dobradiça de 360° que permite utilizá-los como uma folha de papel ou tablet, bastando conectar uma caneta ativa.

Switch

Outra linha muito moderna de notebooks da Acer é a Switch, sendo que o principal destaque das máquinas é um teclado que solta, o que permite ao usuário utilizar a tela como um tablet independente, garantindo muito mais praticidade e funcionalidade para a sua rotina de trabalho ou estudo.

Além disso, por serem bastante compactos, com telas de até 10’’, os notebooks Switch são bastante fáceis de transportar, fazendo parte de uma das linhas mais portáteis da Acer. Apesar disso, eles não deixam de lado um bom desempenho, trazendo também sistemas operacionais atualizados, como o Windows 10.

Nitro

Uma das principais linhas de notebook da Acer para jogos é a Nitro, que apresenta o máximo de desempenho e potência com processadores poderosos Intel e AMD. Além disso, as máquinas se destacam pela qualidade visual, uma vez que é possível escolher entre notebooks com resolução Full HD a Quad-HD.

Para que você possa jogar longas horas sem interrupção, os notebooks da Nitro também apresentam um sistema de resfriamento otimizado. As versões mais recentes ainda são equipadas com tecnologias NVDIA e possuem taxa de atualização de até 165 Hz, tudo isso com um sistema de som mais imersivo e envolvente.

Predator

A linha mais potente da Acer é a Predator, amplamente indicada para quem gosta de jogar games pesados e com gráficos exigentes, uma vez que ela traz um rápido desempenho em qualquer tipo de jogo e é equipada com os mais recentes componentes de hardware, dividindo-se entre as categorias Helios e Triton.

A primeira conta com os processadores mais poderosos da Intel, placa de vídeo GeForce RTX e tecnologia de cooler Aeroblade, sendo equipada com tudo o que você precisa para uma experiência super imersiva. Já os notebooks Triton possuem um design mais fino e portátil sem deixar de lado muitos recursos avançados.

Conheça mais sobre a Acer e a Samsung e escolha a que mais combina com você!

A Acer e a Samsung possuem diversas linhas de notebook para todas as necessidades de cada comprador. Portanto, para escolher a melhor opção, é necessário levar em conta vários aspectos, como o processador, memória RAM e armazenamento, tamanho da tela e resolução, autonomia de bateria, entradas e recursos extras, bem como avaliar o custo-benefício e as recomendações de usuário.

Além disso, para facilitar a sua decisão, apresentamos detalhes sobre as principais linhas das fabricantes, como Predator, Aspire, Switch, Spin, Flash, Odyssey, Book S e muitas outras, com opções para o trabalho, estudos, gamers e para o dia a dia. Portanto, utilize as nossas dicas e informações para escolher agora mesmo o melhor notebook Acer ou Samsung para você!