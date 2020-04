No Rio, idosa de 101 anos vence o coronavírus

PUBLICIDADE 

A idosa Nair Torres Santos, de 101 anos, recebeu alta nesta quarta-feira (30), após ficar oito dias internadas no Hospital Norte D’Or, em Cascadura, na Zona Norte do Rio, lutando contra o coronavírus. Nair nasceu em 1918, no ano de pico da gripe espanhola.

Ao sair do hospital, segurando um coração de pelúcia, Nair causou comoção geral. Ela estava acompanhada da filha, que agradeceu a equipe de médicos e enfermeiros que trataram da idosa. A equipe acompanhou Nair até a porta, aplaudiu e parabenizou a sobrevivente. Enquanto saia, era chamada de guerreira.

A filha de Nair disse estar agradecida “Eu agradeço a Deus e a todos aqui, do começo ao fim. Todos nos trataram sempre muito bem. E a senhora venceu mais essa”.

A vítima, entrou no hospital no última dia 21 e ficou até o dia 26 na UTI do hospital. Após uma melhora gradual ela foi remanejada para o quarto no dia 27 até sair na quarta.

O diretor do hospital disse que o caso de Nair motiva a equipe. “É mais de um século de memórias que ela leva consigo. E vê-la retornar para casa, sabendo que vai compartilhar mais momentos com os parentes, traz uma alegria indescritível para nós”, disse o diretor.