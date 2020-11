No Amapá, jovem morre asfixiado com monóxido de carbono de um gerador

PUBLICIDADE

Jehoash Vitor Monteiro, de 24 anos, foi encontrado morto no último dia 6, em Porto Grande, no Amapá. De acordo com investigações da Polícia Civil, a morte foi decorrência de um gerador de energia instalado por conta do apagão

A principal suspeita dos investigadores é de que Johoash inalou muito monóxido de carbono de um gerador da empresa onde trabalhava.

Testemunhas disseram ao Uol que o jovem dormiu no trabalho para ter energia do gerador que era movido a óleo diesel. O Estado do Amapá está sem eletricidade desde o dia 3 de novembro.

Jehoash Vitor era supervisor da Webflash, empresa de internet em Porto Grande. Pelo cargo, o jovem tinha acesso às instalações.