Nasce a primeira pós-graduação de ilustração infantil do Brasil numa ação do Professor Laqua

O universo encantador da ilustração infantil ganha um novo capítulo marcante com o lançamento da primeira Pós-Graduação em Ilustração Infantil do Brasil, idealizada pelo renomado ilustrador e professor Guilherme Bevilaqua, conhecido artisticamente como LAQUA. Esta iniciativa promete revolucionar o cenário editorial e moldar o futuro de novos talentos na literatura infantil.

Laqua, desde a infância, teve sua vida entrelaçada com lápis e tintas, inspirado pelo apoio incondicional de sua família. Suas primeiras pinceladas foram guiadas pela paixão e estímulo que recebeu desde pequeno. Durante 10 anos foi professor na graduação em pós-graduação em 5 universidades nas áreas de ilustração e animação. Agora, com a primeira Pós-Graduação em Ilustração Infantil,ele busca compartilhar seu conhecimento e experiência, transformando a trajetória de aspirantes a ilustradores.

O programa da pós-graduação oferece uma formação abrangente, abordando desde a criação do texto, a produção e desenho dos primeiros personagens, até a construção de cenários, storyboard, projeto gráfico, e uma gama de técnicas, incluindo aquarela, lápis de cor, guache, acrílica e até técnicas digitais. O objetivo é formar ilustradores de livros infantis completos com uma ampla variedade de habilidades. A especialização Lato Sensu com certificação MEC será um diferencial no currículo dos ilustradores.

Os alunos têm a oportunidade de aplicar o aprendizado durante 15 meses em diversas técnicas. E nos seis meses finais fazem a produção de livro infantis individualmente, culminando na publicação. Comprometido com a qualidade, o projeto visa proporcionar aos alunos a publicação de um livro editado e impresso, elevando o nível de comprometimento com a formação.

A equipe de professores inclui doutores, mestres, especialistas e artistas convidados, com destaque para estrelas internacionais como Stephen Silver, experiente profissional da Cartoon Network e Disney, e Carlos Higuera, ilustrador colombiano especializado em técnicas digitais. Nomes influentes como Carlos Avelino e Odilon Moraes com 5 prêmios jabuti também compõem o corpo docente, oferecendo uma experiência rica e diversificada.

Além das técnicas artísticas, os alunos têm acesso a aulas práticas sobre negociação, empreendedorismo, leitura e elaboração de contratos. Advogados especializados contribuem para uma formação completa, preparando os futuros ilustradores para os desafios do mercado de trabalho.

A proposta da pós-graduação é não apenas formar ilustradores, mas desenvolver traços autênticos e a personalidade em cada aluno, permitindo que eles se destaquem no competitivo mercado editorial. Por isso, serão especialistas em ilustração infantil autoral.

Essa iniciativa é um marco para a literatura infantil no Brasil, promovendo a inovação e preparando uma nova geração de talentos para encantar e inspirar crianças por meio da arte.

O lançamento será no dia 06/03 às 19h30 em uma sala secreta de zoom para participar e se inscrever acesse o link: https://ilustracaoinfantilautoral.com.br/lancamento/