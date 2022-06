Mulher vê pitbull perseguir o filho e acaba morrendo

No último dia 10, uma mulher de 46 anos morreu de ataque cardíaco após ver um pitbull perseguindo seu filho em Bahia Blanca, na Argentina

A vítima foi identificada como Noelia Morán.

Segundo o jornal argentino Clarín, o menino estava andando na rua quando o cachorro fugiu para a rua em um descuido do dono.

O menino, que estava voltando para a casa após ter ido fazer compras em uma loja na região, se assustou ao ver o animal solto e começou a correr em direção a sua casa.

No caminho, o pitbull mordeu violentamente outro cachorro que estava no local. Familiares disseram que a mãe do garoto teve um “infarto de susto” ao ver a situação. A versão foi confirmada por peritos que foram investigar a causa da morte dela.

Betty, a sogra de Noelia, viu a cena. “O filho de Noelia saiu e depois de caminhar um quarteirão viu como um pitbull escapou. Ele começou a persegui-lo até sua casa e mordeu outro cachorro”, disse.

“O animal estava descontrolado, queria entrar na casa de qualquer jeito. Quem estava dentro pegou vassouras para afugentá-lo. Por sorte, ele estava do lado de fora”.

Ela contou que a cunhada “desmoronou” quando viu a cena da perseguição, e quando a ambulância chegou, ela já estava morta. Segundo parentes, a mulher tinha pressão alta e estava tomando remédios.

A sogra também relatou que o dono do animal já foi denunciado. “Nós denunciamos porque não queremos que mais ninguém passe por isso. Qualquer coisa, outra pessoa será atacada”.

David, o dono do pitbull, lamentou o ocorrido e disse que o animal nunca havia atacado ninguém. “Estamos todos extremamente magoados porque Noelia era mãe de uma das melhores amigas do meu filho. Desde o ocorrido, estamos em contato com toda a família dela. Não podemos acreditar no que aconteceu”.