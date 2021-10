Mulher tem pulmão perfurado após acupuntura

Jessika Aldrey Germiniani procurou um hospital horas depois do procedimento, ao sentir dores e falta de ar

Na segunda-feira (11), uma mulher de 26 anos teve o pulmão perfurado após realizar uma sessão de acupuntura para aliviar dores no pescoço. O caso aconteceu em Sorriso (MT).

De acordo com informações do g1, a empresária Jessika Aldrey Germiniani procurou um hospital horas depois do procedimento, ao sentir dores e falta de ar.

“Eu senti muita dor na hora, mas ela falou que fazia parte do procedimento e me liberou para ir para casa. No mesmo momento comecei a sentir dor e falta de ar. Cheguei em casa tentei deitar, mas não conseguia e a falta de ar foi aumentando”, disse a empresária

Jéssika precisou passar por uma cirurgia de emergência. Ela fez um exame de tomografia, que apontou a perfuração no pulmão.

Conforme o laudo médico, a empresária está com pneumotórax, “presença de ar entre as duas camadas da pleura (membrana fina, transparente, de duas camadas que reveste os pulmões e o interior da parte torácica).

Jessika ainda não tem previsão de alta e ficará com um dreno no pulmão até que o ar seja extraído. A reportagem não conseguiu fazer contato com a profissional que realizou a acupuntura.