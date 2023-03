Mulher tatua nome do namorado e termina três dias depois

A jovem entrou em contato com o tatuador pedindo ajuda para remover o desenho porque tinha terminado o namoro

Mulher apaixonada, tatuou o nome do ex-namorado e terminou três dias depois, o caso aconteceu em Goiânia.

Após o acontecido, a mulher pediu ajuda do tatuador. “Ela veio para fazer uma homenagem ao namorado, disse que estava brigada, não deu certeza se tinham terminado, mas estavam em um momento difícil, eu acho. Talvez, em um ato de desespero decidiu tatuar, mas acredito que ele não gostou e ela quis cobrir depois do término”, contou o dono do estúdio.

A história viralizou nas redes sociais depois que o estúdio “Tattuaria Lion”, onde a tatuagem foi feita, compartilhou o vídeo no TikTok. O drama da mulher chegou a quase 5 milhões de visualizações, mas a tatuagem não pode ser removida pelo tatuador.

“Ela veio do Pará para tatuar e disse que queria cobrir antes de ir embora no dia seguinte. Não teve como porque estava recente e em cicatrização, podia inflamar e piorar. Falei que precisava esperar cicatrizar para fazer uma cobertura”, contou.

“Adota um cachorro e coloca o nome de João Lima”, escreveu uma jovem.



“Meu nome sendo João Lima vendo isso ”, comentou um rapaz com o mesmo nome escrito na tatuagem.