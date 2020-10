Mulher quase morre após ter reação alérgica nas sobrancelhas

PUBLICIDADE

Uma mulher de 34 anos quase morreu após ter uma reação alérgica com a tintura utilizada em sua sobrancelha que, segundo ela, a deixou parecendo um “alienígena do Space Raider”. Nicola Tunstill, moradora dos Estados Unidos, acabou internada com dificuldades respiratórias causadas pela tinta.

Antes do procedimento, ela informou ao salão que tinha alergia à parafenilenodiamina (PPD), uma substância química comum encontrada em tinturas de cabelo. Ela ficou certa de que a tinta não tinha PPD mas, logo em seguida, Nicola sofreu uma reação alérgica extrema que viu seu rosto inchar e as sobrancelhas queimarem.

Agora, traumatizada, ela conta sua história para incentivar mulheres a realizarem um teste de contato antes de se submeterem a qualquer procedimento estético. “Os salões devem sempre fazer um teste de contato. Eles deveriam estar mais atentos aos perigos do PPD”, afirmou durante entrevista concedida ao The Sun.

“Eu parecia um alienígena. Minhas sobrancelhas estavam cheias de pus, e os pelos caíram. Um horror”, detalhou. “Ninguém deveria ter de passar pelo que eu passei”, concluiu.