Mulher morre atropelada na frente da filha em Belo Horizonte

O motorista do caminhão que atropelou a mulher seria o próprio marido, de acordo com as primeiras informações obtidas pela PMMG

Catarina Scortecci

Uma mulher de 39 anos foi atropelada e morta na frente da filha de 6 anos, na madrugada desta quinta-feira (2) no Anel Rodoviário de Belo Horizonte.

O motorista do caminhão que atropelou a mulher seria o próprio marido, de acordo com as primeiras informações obtidas pela Polícia Militar quando chegou ao local. O homem fugiu e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil do Barreiro, sudoeste da cidade.

A Polícia Militar foi acionada por volta da 1h30, para verificar um suposto atropelamento de forma intencional no km 542 do Anel Rodoviário, na altura do bairro Olhos D’Água.

Quando chegou ao local, um funcionário de um posto de combustível contou que primeiro ouviu uma criança gritando “papai” na rodovia. Foi quando ele observou um caminhão passando por cima de um corpo. Em seguida, o caminhão deu marcha à ré e arrancou para frente, novamente.

O motorista de um aplicativo que deixou a vítima no local conta que a mulher havia dito que se encontraria com o marido, que era caminhoneiro, às margens do Anel Rodoviário. Ela entrou no carro com a filha em Betim, cidade da região metropolitana de BH.

Após a morte da mãe, a avó foi chamada até o local para cuidar da criança. De acordo com a PM, a mãe do caminhoneiro disse que não sabia onde estava seu filho e que havia desentendimentos no relacionamento entre ele e a vítima.

A PM recolheu o celular da vítima para ajudar nas investigações. Em nota, a Polícia Civil disse que “a motivação e circunstâncias do crime estão sendo investigadas” e que trabalha para localizar o suspeito.