Mulher morre após ter cabeça esmagada por caminhão ao cair de bicicleta

Maria das Graças Oliveira Martins, de 51 anos, morreu, na manhã desta quarta-feira (9), após ter a cabeça esmagada por um caminhão na Avenida Senador Joaquim Pires, no Centro de Luís Correia, a 350 km de Teresina. Segundo a Polícia Militar, a via é bastante movimentada e fica próximo a um shopping center.

“O fato ocorreu por volta de 10h30min, o motorista chegou a buzinar para a mulher, mas infelizmente ela se desequilibrou e caiu em baixo do caminhão”, explicou o sargento J. Mendes, da Polícia Militar de Luís Correia.

Ainda conforme a polícia, o motorista permaneceu no local do acidente e prestou esclarecimentos ao batalhão. Segundo o sargento Mendes, a documentação do veículo e sua habilitação como motoristas estão em dias.

O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo.