Mulher morre após ser queimada por colega de trabalho em fazenda no Pantanal de MS

Uma mulher de 59 anos morreu após ter o corpo queimado por um colega de trabalho em uma fazenda no Pantanal de Mato Grosso do Sul, na zona rural de Corumbá. O crime ocorreu na tarde da última sexta-feira (6).

A vítima, identificada como Eliana Guanes, chegou a ser resgatada com vida por uma equipe do Grupamento Aéreo do Corpo de Bombeiros Militar de Campo Grande, localizada a cerca de 420 quilômetros do local do ataque. Devido às dificuldades de acesso por terra, causadas por alagamentos na região, a corporação precisou acionar uma aeronave para realizar o socorro.

O resgate foi concluído por volta das 23h, quando Eliana foi levada à Santa Casa de Campo Grande. Apesar dos esforços das equipes médicas, ela não resistiu aos ferimentos e morreu após a chegada ao hospital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o agressor foi identificado como Lourenço Xavier, de 54 anos, também funcionário da fazenda.