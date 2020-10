Mulher morre após ser atingida por suposto tiro acidental durante caça com o marido

PUBLICIDADE

Uma mulher, de 42 anos, veio a óbito após ser atingida por um suposto disparo acidental de arma de fogo. O marido dela estaria caçando em uma propriedade rural em Itanhangá-MT, quando a arma caiu e disparou sozinha, na madrugada desse domingo (4).

A Polícia Civil investiga o caso para concluir se o tiro que atingiu Cleane Pereira Araújo realmente foi acidental. De acordo com o boletim de ocorrência do caso, a própria vítima relatou, no hospital, que foi atingida pelo projétil quando acompanhava o marido em uma caça. A arma teria escorregado e disparado ao bater contra o chão. O tiro atingiu o abdômen dela.

Após o acidente, o marido teria encaminhado a esposa ao hospital e, horas depois, Cleane veio a óbito na unidade hospitalar. O corpo será sepultado no local de nascimento da vítima, em Teresina-PI.