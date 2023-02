Mulher mata marido a facadas após ser agredida

O homem chegou bêbado em casa, quebrou uma porta e começou a brigar com a mulher

Uma mulher matou o marido a facadas depois de ser agredida por ele, na madrugada deste domingo (5), em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Ela, que tem 26 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Civil. O caso ocorreu na Rua Wilson Urquisa, no bairro do Magano.

Segundo relatos de testemunhas, o homem, identificado como Alexandre José da Silva, de 44 anos, chegou bêbado em casa, quebrou uma porta e começou a brigar com a mulher, identificada como Dayana Vieira Simão.

De acordo com a polícia, Dayana foi agredida fisicamente e esfaqueou Alexandre. Ele chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Encaminhada à Delegacia de Garanhuns, a mulher foi autuada por homicídio consumado.