Mulher mantida presa em casa durante dois meses sem luz e água é resgatada em MS

Nesta terça-feira, 17, uma mulher, de 33 anos, foi resgatada após ter sido mantida presa por dois meses sem energia e água pelo parceiro, de 35 anos, em Aparecida do Taboado, a 442 km de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, a porta do imóvel era bloqueada com diversos objetos, dificultando a abertura. No depoimento, a vítima disse que estava sendo mantida no interior do imóvel há mais de dois meses, sendo agredida pelo suspeito com socos, chutes e pauladas.

A vítima contou que o parceiro é usuário de drogas e vendeu todos os móveis da casa para comprar entorpecentes. Para a polícia, ela contou que para sair do local, o companheiro pegava uma escada para subir no telhado, evitando assim de retirar os objetos da porta e facilitar sua fuga.

No local, a polícia confirmou que a mulher vivia em condições insalubres, sem energia, água encanada ou higiene.

A mulher foi encaminhada o pronto socorro com lesões por todo o corpo, inclusive na região do crânio, proveniente dos golpes com pedaço de pau. O homem foi levado em flagrante para a delegacia de Aparecida do Taboado, onde permanece preso.