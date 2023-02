Mulher fica ‘paralisada’ ao levar choque junto com cadela ao sair de praia

“Poderia ter sido uma tragédia”, disse ela

Uma mulher, de 55 anos, afirma que levou um choque, junto com a cadela dela, ao sair de uma praia em São Vicente, no litoral de São Paulo.

A mulher contou que estava na calçada, acompanhada do marido e do animal, em uma área cercada por grama próxima à um poste de energia, quando sentiu a corrente elétrica.

A situação aconteceu na Praia do Itararé, em frente à Avenida Manoel da Nóbrega. A mulher, que é esteticista mas prefere não ter a identidade divulgada, disse que mora em Santos (SP) e aproveitou a tarde no local – mesmo com o tempo chuvoso – ao lado do marido e da cadela.

Segundo a esteticista, apenas ela e o animal sentiram a descarga elétrica vindo do poste quando eles caminhavam descalços em direção ao carro da família, estacionado em local próximo à praia. O marido dela estava mais distante.

“A bolinha [de brinquedo] da minha cachorra caiu e ela correu para pegá-la [perto do poste]. Percebi que ficou ‘presa’ no chão e dava apenas uns ‘pulinhos’. Tentei ajudá-la, mas também fiquei ‘presa’ ali. É difícil descrever a sensação. Só consegui olhar para o meu marido, que não entendeu de imediato o que aconteceu, e balbuciar a palavra ‘choque'”, lembra.