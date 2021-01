Mulher fica ferida após receber buquê e pacote com bomba na Grande SP

PUBLICIDADE

Alfredo Henrique

Uma mulher de 49 anos permanece internada após receber flores e um pacote com uma bomba, que explodiu após a vítima abrir o embrulho, por volta das 19h desta terça-feira (5), em Francisco Morato, município da Grande São Paulo.

A vítima foi encaminhada à Santa Casa da cidade, que não havia atualizado seu estado de saúde até a publicação desta reportagem.

Dias antes do crime, a mulher havia recebido mensagens de um ex-namorado, via rede social, falando que ele não aceitava o fim do namoro entre os dois, além de demonstrar ciúmes pelo atual relacionamento dela. Por causa disso, a mulher bloqueou o ex em seu aplicativo de mensagens, que mesmo assim continuou mandando emails a ela.

Em um deles, encaminhado às 16h11 do dia do crime, o ex comenta o fato de ter sido bloqueado. “Mas achar você [vítima] é fácil”, escreveu o homem, que é investigado pela Polícia Civil. Ele não havia sido encontrado para prestar depoimento até o início da tarde desta quarta-feira (6).

No dia do crime, segundo a polícia, a vítima estava com o namorado em outra cidade, não informada, quando, por volta das 11h, um motoboy entregou na casa da mulher um pacote e um buquê de flores. Havia um bilhete também, assinado em nome do atual companheiro da vítima. O entregador não havia sido identificado até a publicação desta reportagem.

Um dos dois filhos da mulher enviou fotos, via mensagem, mostrando a entrega à mãe.

Por volta das 19h, a mulher chegou em casa, no bairro Jardim Rosa. “No momento em que [a vítima] abriu a caixa que estava sobre a mesa da cozinha, observou que a mesma começou a sair/produzir fumaça, sendo que logo em seguida a caixa explodiu fortemente”, diz trecho do depoimento de um dos filhos da mulher, de 27 anos, prestado à Polícia Civil.

Após a explosão, o rapaz afirma ter sido lançado a cerca de um metro de distância, por causa do impacto da explosão.

A mãe dele, segundo a polícia, caiu e permaneceu, consciente no chão da cozinha. Ela teve ferimentos no queixo e no olho e no braço direitos, além de queimaduras no rosto, cabelo, tórax e barriga. A explosão também danificou a mesa da cozinha, geladeira, um armário, a porta de um banheiro, além do telhado da casa.

O filho da vítima afirmou à polícia que o ex-namorado havia procurado a mãe havia a procurado no dia do crime, “aparentando ciúmes” pelo atual relacionamento da mulher.

A Polícia Técnico-Científica apreendeu o que sobrou do embrulho, além do bilhete enviado juntamente com o pacote e o buquê de flores.

A delegacia de Francisco Morato investiga o caso, registrado como tentativa de homicídio qualificado por meio cruel.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB), afirmou que a delegacia da cidade da Grande SP aguarda os resultados de exames periciais, que serão anexados ao Inquérito Policial, instaurado para apurar o caso.

“A autoridade policial também realiza a oitiva de testemunhas e faz buscas por outros elementos que auxiliem na identificação e prisão do autor do crime”, diz trecho de nota.

As informações são da Folhapress