Mulher espanta assaltante com golpes de cabo de vassoura

Uma mulher espantou um assaltante com golpes de cabo de vassoura, na noite de quinta-feira (12). Ela e o marido estavam fechando um estabelecimento comercial quando foram abordados pelo suspeito.

O caso ocorreu no distrito de Macaúba, município de Dourados, a 210 quilômetros de Campo Grande-MS. De acordo com o boletim de ocorrência, o bandido mostrou um canivete para o homem, de 56 anos, e anunciou o assalto.

O proprietário do comércio segurou a arma do suspeito. Nesse momento, a esposa da vítima deu golpes de cabo de vassoura nas costas do suspeito. Com a reação da mulher, o bandido saiu correndo do local sem levar nada. O caso foi registrado como tentativa de roubo e nenhum suspeito foi preso.