Mulher encontra família de morador de rua que a salvou de assalto

A promotora de vendas Léia Simões ficou com o carro quebrado na Marginal do Tietê, em São Paulo, mas foi salva por um morador de rua que mora perto do local, em uma goiabeira. Além de ajudá-la a consertar o veículo, Marcelo ainda impediu que a mulher fosse assaltada. Sensibilizada com o gesto, Léia quer ajudar Marcelo a encontrar a família dele, que vive em Campo Grande-MS.

A promotora de vendas relatou ao Portal G1 que, em setembro, seu carro havia quebrado na Marginal e ela foi socorrida por Marcelo.

“Eu estava vindo pela Marginal e o carro parou do nada. Eu tentei andar mais um pouco e aí não deu. Parei perto de onde ele mora. Ele veio me ajudar. Trouxe água de imediato. Eu sei que no final ele acabou me protegendo dos assaltantes que chegaram para me roubar”, relembrou.

Como forma de recompensá-lo pelo gesto, Léia decidiu arrumar um jeito de ajudar o novo amigo e passou a visitá-lo. Ao conversar com Marcelo, a promotora de vendas descobriu que ele é de Campo Grande-MS e que sonha em voltar para casa e reencontrar a família.

Léia relatou toda a história de Marcelo em um vídeo e, dessa forma, conseguiu encontrar um ex-vizinho dele, que o reconheceu e possibilitou o contato com um primo e um tio de Marcelo.

No vídeo, ela relata que Marcelo vive nas ruas de São Paulo há quatro anos e que recentemente ganhou a companhia de um cachorro.

Emocionada, ela colocou o amigo e os parentes para falar com Marcelo. Ele se lembrou do tempo em que morava em Campo Grande e revelou saudade de todos e o desejo de voltar para Mato Grosso do Sul.

O próximo passo é possibilitar o reencontro da família com Marcelo. Para realizar a viajem até Mato Grosso do Sul, Léia planeja usar o mesmo carro que Marcelo ajudou a consertar.