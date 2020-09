Mulher encontra cobra dentro de saco de laranja comprado em atacadão

PUBLICIDADE

Uma mulher se surpreendeu ao comprar um saco de laranja em um atacadão de Mogi das Cruzes, na Grande São paulo, e encontrar uma cobra no saco de frutas.

O saco de laranja tinha 18 quilos e foi colocado no banco do carro ao lado do filho de Lorene Lourenço, de 10 anos de idade.

Lorene, que é empregada doméstica, chegou em casa e estava retirando as frutas do saco quando se deparou com a cobra. Apesar do susto, o animal não era venoso, era uma cobra coral falsa.

Com a ajuda de um vizinho, Lorene colocou o réptil dentro de uma garrafa pet com furos e chamou a polícia ambiental. O advogado da mulher afirmou que vai entrar com uma ação na Justiça por danos morais contra o atacadão.