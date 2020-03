Mulher em trabalho de parto morre após acidente de caminhonete

PUBLICIDADE 

Após uma caminhonete cair dentro de um açude no município de São João do Carú, no Maranhão, uma mulher em trabalho de parto e mais quatro pessoas morreram. O caso aconteceu noite de quarta-feira (4).Bebê também não sobreviveu e morreu no local.

De acordo com as autoridades, a caminhonete seguia de São João do Caru para a cidade de Bom Jardim com o motorista, uma técnica em enfermagem e a acompanhante da gestante, quando em uma curva da MA-318 o veículo saiu da pista e capotou dentro de um açude.

De acordo com a polícia, todos que estavam na caminhonete morreram logo após o acidente. A Polícia Civil está investigando as causas do acidente.