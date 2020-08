Mulher é presa suspeita de matar pai com tiro após briga por garrafa de bebida alcoólica

PUBLICIDADE

Uma mulher, de 35 anos, foi presa, nessa segunda-feira (17), suspeita de matar o pai, de 58 anos, com um tiro de espingarda. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi motivado pela disputa por uma garrafa de bebida alcoólica.

Moradores da região, na zona rural de Teixeira, município do Sertão da Paraíba, relataram que o pai e a filha costumavam brigar constantemente. Durante a discussão desse domingo (16), o homem chegou a ameaçar a filha com uma faca. Na sequência, ela foi até o quarto do irmão, pegou uma espingarda artesanal e disparou contra o abdômen da vítima.

A mulher foi presa após confessar o crime através de um áudio. Em depoimento à polícia, ela disse que matou o pai e que está arrependida. A suspeita também apontou o local onde a arma que teria sido usada no homicídio estava escondida. A espingarda vai passar por uma perícia. Ela foi encaminhada para o presídio feminino de Patos-PB.