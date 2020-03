Mulher é presa suspeita de matar criança de 8 anos

PUBLICIDADE 

Uma mulher, de 56 anos, suspeita de matar uma criança, de 8 anos, foi presa na tarde desta quinta-feira (19). A vítima era filha de um vereador do município de Lapão-BA.

A suspeita é acusada de cometer homicídio contra uma criança de 8 anos em março de 2012. Ela teria atraído a vítima oferecendo um bombom com sonífero. De acordo com as autoridades, a criança morreu por asfixia e foi encontrada dentro de uma fossa, com a cabeça enrolada num saco plástico. A vítima era filha de um vereador do município baiano.

A suspeita foi localizada pelas autoridades após uma denúncia de que a mulher estaria no município de Rio Largo-AL. A polícia se dirigiu até o local e efetuou a prisão.

A mulher foi encaminhada para a Central de Flagrantes.