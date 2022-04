Mulher é presa por chamar jovem de ‘negra fedida’ em unidade de saúde em SP

Aos guardas, a vítima relatou que dentre as coisas que ouviu, foi chamada de negra”, “negra fedida”, “preta fedida”, e “magrela”

Nesta quinta-feira, 7, uma mulher de 38 foi presa em flagrante por injúria e desacato em um posto de saúde em Praia Grande (SP). De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a suspeita ofendeu uma jovem de 27 anos com ofensas e xingamentos de cunho racista. Aos guardas, a vítima relatou que dentre as coisas que ouviu, foi chamada de “negra fedida”.

Ainda segundo a GCM, uma equipe foi chamada até o local para prestar apoio aos funcionários. Os agentes foram alertados que uma mulher estava alterada, desacatou um funcionário e ofendeu uma paciente.

Assim que as autoridades chegaram até o local da ocorrência, a situação já estava tranquila, os agentes, então, fizeram contato com o funcionário que afirmou ter sido desacatado pela suspeita. Ele também relatou ter presenciado uma agressão física e atos de racismo.

Logo após, a jovem se apresentou e alegou ter sido a vítima agredida e ofendida, e que foi alvo de racismo. Ela afirmou que foi chamada de “negra”, “negra fedida”, “preta fedida”, “magrela”, dentre outras coisas, e apontou a mulher que a teria insultado.

Depois de ouvir os relatos dos envolvidos, os guardas verificaram que os envolvidos não tinham registro criminal. Em seguida, pediram apoio de uma viatura e conduziram todos até o 3º DP de Praia Grande, onde foram transferidos para a Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Segundo a GCM, na CPJ, o delegado de plantão registrou o caso sob natureza de injúria/desacato. A suspeita permaneceu presa.