Mulher é presa no Ceará horas após furtar carro do pai no Rio Grande do Norte

O veículo foi roubado no Rio Grande do Norte, e a autora foi autuada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Icó, interior do Ceará

Na tarde do último sábado, 19, uma mulher de 32 anos foi presa horas depois de furtar a caminhonete do próprio pai. O veículo foi roubado no Rio Grande do Norte, e a autora foi autuada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Icó, interior do Ceará.

De acordo com a PRF, uma equipe do órgão abordou o carro no quilômetro 383 da rodovia. Na verificação da documentação, os policiais notaram que havia uma ocorrência de furto registrada na manhã do mesmo dia, feito pelo pai da condutora do veículo, no município de Doutro Saveriano (RN)

O automóvel foi recuperado há 105km de onde foi furtado.

A mulher estava acompanhada de outros quatro passageiros e não quis explicar o motivo pelo qual furtou a caminhonete.

Depois da prisão, ela foi encaminhada para a Polícia Civil de Icó.