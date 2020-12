Mulher é presa após ser flagrada arrancando placa de sinalização

PUBLICIDADE

Uma mulher foi presa em flagrante, nessa terça-feira (dia 1º), após ser flagrada arrancando uma placa de sinalização de trânsito. A própria moradora divulgou o vídeo em que ela aparece danificando o objeto.

O caso ocorreu em frente à casa da suspeita, em Caiapônia, no sudoeste goiano. Após a polícia ter acesso às imagens, a mulher foi autuada por dano ao patrimônio público, além de ameaça e difamação contra o prefeito da cidade. De acordo com o Portal G1, a mulher alegou em depoimento à polícia que a ação foi um ato impensado.

O advogado da suspeita alegou que a mulher tem problemas psicológicos. Ele afirmou ainda que vai tomar todas as medidas cabíveis para revogar a prisão.

Nas imagens é possível ver a mulher arrancando a placa com as mãos. Ela estaria indignada porque o objeto foi instalado em sua calçada. Sem muita dificuldade, ela retira a placa e arremessa no chão.