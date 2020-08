Mulher é presa após marido se suicidar por ‘falta de sexo’

PUBLICIDADE

Uma mulher, de 32 anos, foi presa após o marido cometer suicídio por “falta de sexo” em casa. A sogra dela, identificada como Mjuli, alegou às autoridades que o casal não dormia junto e isso levou o filho dela ao suicídio. O caso ocorreu na cidade de Ahmedabad, em Gujarat-Índia.

Geeta Parmar era casada com Surendrasinh, que cometeu suicídio dias após a mulher se mudar para a casa da mãe. De acordo com Mjuli, o casal, que estava casado há 2 anos, dormia em casa separadas.

Com a denúncia da sogra, Geeta foi presa acusada de “contribuir para o suicídio do marido”, que ocorreu no dia 27 de julho.

“Uma vez, entrei no quarto de meu filho e descobri que ele e a minha nora estavam dormindo em camas diferentes. Quando perguntei a meu filho sobre isso, ele me disse que eles não tinham relações, pois Geeta havia feito um voto de que não dormiria com seu marido”, declarou Muli.

