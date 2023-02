Mulher é presa após esfaquear e dar tijoladas em marido que saiu com amigo sem permissão

A vítima conseguiu caminhar até o hospital do município, onde foi atendido e passa bem

Um homem, de 31 anos, foi esfaqueado e levou algumas tijoladas, após sair com um amigo, sem o consentimento de sua esposa, de 33 anos, na noite desse domingo (5), em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 22 horas. A vítima relatou que ao chegar em casa, o casal iniciou uma discussão e em dado momento, a esposa teria o agredido com algumas tijoladas e em seguida com uma faca de serra, golpeou a vítima no braço e perna.

Após ser ferido, o homem conseguiu correr até uma unidade de saúde pedindo ajuda e segundo ele ainda foi perseguido pela mulher.

A Polícia Militar foi acionada, e ao chegar na residência, a mulher alegou que esfaqueou o marido para se defender, já que ao voltar para casa, o homem teria a agredido.

O caso foi registrado como lesão corporal e a autora foi encaminhada para delegacia.