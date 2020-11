Mulher é morta pelo ex a facadas na frente do filho

PUBLICIDADE

Nessa segunda-feira (2), uma jovem de 19 anos foi morta com golpes de faca pelo ex-companheiro, no litoral de São Paulo. De acordo com informações do G1, Cristiane de Oliveira Duarte foi atingida pelo autor na frente do filho, de apenas 2 anos de idade.

Segundo a polícia, o suspeito tem 29 anos, fugiu após o crime e até agora não foi localizado.

Cristiana morava com a irmã do suspeito depois de ter se separado do marido. De acordo com a cunhada, ela foi agredida pelo homem quando estava no relacionamento.

A cunhada disse aos policiais que o agressor foi até sua casa para conversar com a ex-mulher. Nesse momento, Cristiane saiu da residência com o bebê no colo e depois disso a cunhada não viu mais o casal.

No mesmo dia, outro homem foi devolver a criança para a cunhada do agressor. Ele disse que o menino foi entregue pelo pai, que estava ensanguentado, e afirmou ainda que o suspeito disse que “mataria a mãe da criança”.

O caso foi homologado como feminicídio na Delegacia de Polícia Sede de Bertioga. De acordo com a Polícia Civil, o mulher já havia registrado duas queixas por violência doméstica contra o suspeito.