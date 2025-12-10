Mulher é morta a facadas dentro de casa na frente dos filhos no RJ

Uma mulher de 47 anos foi assassinada a facadas na manhã desta segunda-feira (8) dentro de sua residência, na comunidade Sem Terra, no Jardim Anhagá, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A agressão ocorreu na presença dos três filhos da vítima, de 3, 9 e 16 anos.

A mulher foi identificada como Marineusa dos Santos Leite. Ela chegou a ser levada ao Hospital Adão Pereira Nunes, mas não resistiu aos graves ferimentos.

O ex-marido é apontado como principal suspeito do crime. Segundo moradores, a vítima tentava encerrar de vez a relação, marcada por episódios de violência doméstica. Após o ataque, o homem fugiu e ainda não foi encontrado.

A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que realiza diligências para localizar o autor.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 15º BPM foram acionados pelo hospital após a entrada de Marineusa em estado crítico. O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos).