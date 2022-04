Mulher é estuprada após aceitar carona de homem desconhecido para comprar cigarro em Maceió

Nessa quarta-feia, 27, uma mulher foi estuprada após aceitar carona de um homem que não conhecia em Maceio

Na noite dessa quarta-feia, 27, uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi estuprada após aceitar carona de um homem que não conhecia em Maceió, Alagoas.

A vítima contou para a Polícia Militar que bebia sozinha em um churrasquinho no bairro do Trapiche, quando se levantou para comprar cigarro. O homem ofereceu ajuda e disse que a levaria até um posto de combustíveis para comprar.

Porém, ao começar a dirigir, o homem passou direto pelo posto sendo levada até uma casa, que a mulher acredita ser a casa do mesmo. Ele passou então a ameaça-la e agredi-la fisicamente, a vítima relata que foi estuprada dentro do imóvel. O autor do estupro fugiu e não foi localizado.

Os militares que passavam por perto, encontraram a vítima abalada no meio da rua. Ela então foi levada para o Hospital da Mulher da região, onde realizou exames e após foi levada pelos militares para a casa.