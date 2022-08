Mulher é estrangulada dentro de casa, em Ceilândia

A mulher chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu

Uma mulher de 31 anos, morre estrangulada, nessa quarta-feira (3), dentro de casa, em Ceilândia. a Polícia Civil do Distrito Federal investiga o caso, que está sendo tratado como feminicídio.

Segundo a delegada Adriana Romana, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (Deam II), o companheiro da vítima, um homem de 34 anos, é suspeito de ter cometido o crime. Até o momento ninguém foi preso.

Conforme a polícia, “o casal tinha histórico de violência doméstica”. No entanto, as denúncias foram arquivadas pela Justiça. A polícia não informou se a vítima havia retirado as queixas.

Ela e o suspeito viviam juntos há 8 anos e tinham uma filha.