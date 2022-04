Mulher é encontrada morta na Zona Leste de SP

Corpo esquartejado estava em terreno baldio na Rua Itália Giusti, ao lado do Parque do Carmo, na Zona Leste da capital paulista

O corpo de uma mulher foi encontrado no início da madrugada de quarta-feira (13), na rua Itália Giusti, ao lado lado do Parque do Carmo, Zona Leste de São Paulo. A vítima foi esquartejada e teve o corpo desovado em sacolas plásticas.

A Polícia Militar de São Paulo foi acionada e chegou ao local do crime, um terreno baldio, por volta das 1h24. A perícia fez o processo de investigação e removeu o corpo do local, porém, ainda não se tem informações concretas sobre a idade ou identificação da vítima.

O caso foi registrado como homicídio pelo 53º DP, do Parque do Carmo. A delegacia solicitou apoio do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa) para a investigação.