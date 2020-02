Mulher é encontrada morta dentro de casa pela colega de trabalho

PUBLICIDADE 

Desaparecida do trabalho há dois dias, uma mulher foi encontrada morta dentro da residência dela, no Setor Central, em Goiânia. O cadáver foi encontrado em alto estado de decomposição.

De acordo com as autoridades, uma amiga se preocupou com a mulher após ela faltar por dois dias seguidos no trabalho. Em contato com a irmã da vítima, as duas foram até a casa. No local, um chaveiro foi acionado para abrir a porta, já que estava trancada.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para atestar o óbito. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML).

A princípio, segundo a polícia, não havia indícios de que a vítima tenha sido vítima de algum tipo de violência. O caso foi registrado na Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH).