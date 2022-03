Mulher e criança são arremessadas de carro em movimento depois da porta do veículo se abrir

Outros motoristas pararam ao presenciarem o acidente, bem como pessoas que estavam próximas ao local, para averiguar se os dois estavam bem

Na manhã da última quarta-feira, 15, uma mulher e uma criança foram arremessados de um carro em movimento depois que a porta do automóvel se abrir. O caso aconteceu em uma avenida da cidade de Catalão, Goiás. Câmeras de segurança de um estabelecimento registraram o momento em que o Fusca faz uma curva e os dois rolam no chão.

As imagens mostram quando a porta do carro se abriu ao passar por uma rotatória, e logo em seguida a mulher cai na rua com a criança em seu colo.

No vídeo, a mulher aparece sentada ao chão abraçando a criança.

Segundo comerciantes locais, não se sabe se algum serviço de atendimento de urgência foi acionado.

O Corpo de Bombeiros de Catalão afirmou que nenhuma ocorrência sobre o caso foi registrada.