Mulher é assassinada por marido que não aceitava término da relação

PUBLICIDADE 

Na noite dessa quinta-feira (30) um mulher de 37 anos, identificada como Tatiana, foi morta a tiros na Região Metropolitana de Curitiba.

Mãe de 3 filhos, ela saiu para trabalhar quando foi surpreendida pelo ex-marido, armado, que atirou diversas vezes contra ela.

O homem fugiu mas foi preso logo em seguida, próximo ao local do crime. O suspeito é Darci, 46 anos. Segundo a Polícia Militar, a motivação do crime foi por ele não aceitar o fim do relacionamento entre os dois. Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Fazenda Rio Grande.