Mulher é arremessada da plataforma superior da rodoviária

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi chamado para atender uma ocorrência na rodoviária do Plano Piloto na manhã desta quarta-feira (6). Um veículo de passeio colidiu com um ponto de ônibus na plataforma superior, ao lado do Teatro Nacional, atingindo cinco pessoas, sendo duas mulheres, dois homens e uma criança de colo.

Uma dessas pessoas atingidas acabou sendo arremessada para a parte de baixo do viaduto, na plataforma inferior da rodoviária, e morreu no local. Das outras quatro vítimas, a mulher ficou prensada entre o veículo e o ponto de ônibus, apresentou fratura na tíbia, fíbula e suspeita de fratura na bacia. Os demias estavam conscientes, e todos foram levados ao Hospital de Base.

O motorista do carro que atingiu a parada de ônibus também precisou receber atendimento médico. Segundo a esposa, que estava no veículo, o marido toma remédio controlado e teve um mal-estar no volante.

