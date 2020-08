Mulher é agredida por inquilino ao cobrar inadimplência

PUBLICIDADE

Uma mulher denunciou um homem após ele agredi-la por ter sido cobrado do aluguel atrasado. O caso aconteceu em Salvador e o homem arrancou parte do cabelo dela. De acordo com a estudante de direito Indi Nascimento, ela foi cobrar que o homem entregasse as chaves do estabelecimento por conta da forte inadimplência. Os vencimentos estavam atrasados desde abril.

Ela contou que alugou uma sala comercial para Robson José Cardoso de Souzan e, antes de ir ao seu encontro, na última quinta-feira (6), Indi por várias vezes tentou falar com o rapaz, sem êxito.

“Ele falou assim: ‘Você vai sair daqui de qualquer jeito’, e começou a bater a porta na minha cabeça. Ele tava bebendo cerveja. Me enforcou… Quando o pessoal tentou puxar ele para sair de cima de mim, ele saiu me arrastando pelo cabelo. Liguei no 190 pedindo socorro. Ele me empurrou e começou a baixar a porta. Eu falei: ‘Você não vai me prender aqui'”,disse a estudante.

Robson negou as acusações da estudante e disse estar com dificuldade para pagar o aluguel.

Depois de ser agredida Indi fez boletim de ocorrência e exame de corpo de delito. Ela foi atendida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), porque estava com dores de cabeça.

A estudante revelou que o inquilino trocou a fechadura e mesas, cadeiras e até o freezer foram levados pelo agressor. O contrato se encerra no fim do setembro.

Indi mora sozinha em Salvador e explicou que o dinheiro da barraca alugada é o que paga o aluguel de um quarto sala onde mora, além da faculdade.

Para a estudante, pior do que os problemas financeiros por conta dos atrasos no pagamento, é a sensação de impunidade.

“Ninguém fez nada. A polícia não conduziu ele. Eu cheguei na delegacia, e também a conversa que foi conduzida era que era minha palavra contra dele, mesmo tendo testemunha, com um monte de cabelo na mão. Mesmo com todas as evidências, ele foi colocado em posição privilegiada”, comentou Indi ao Portal G1.

“É sempre essa sensação de que ninguém acredita em você, de que a culpa é sempre sua. E agora tenho que tomar remédio todo dia para poder estar conseguindo dormir. Roí todas as minhas unhas”, contou Indi.