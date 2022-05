Mulher descobre traição e cola cartaz de término no carro

No cartaz, também foi solicitado que o homem voltasse para casa, nesta segunda-feira (16), para buscar as roupa

Uma mulher, que atende pelo apelido de ‘Naná’, foi traída pelo namorado e colou um cartaz no carro do companheiro. O caso aconteceu no bairro da Pedreira, em Belém, neste domingo (15). O carro passava pela avenida Marquês de Herval quando foi avistada a mensagem publicamente.

Na mensagem, Benedita Carvalho Lopes afirma que vivia há 13 anos com Alessandro, e que ele sumia para dormir com a amante.

No cartaz, também foi solicitado que o homem voltasse para casa, nesta segunda-feira (16), para buscar as roupas.

Confira a mensagem na íntegra:

“Alessandro, depois de 13 anos nós vivendo juntos e você sumir toda semana e vir dormir com essa moça. A gente trabalha juntos e quando você volta pra casa, quer transar? Ela não te satisfaz no sexo? Na segunda-feira volte em casa para pegar suas coisas, porque eu não te quero mais. Crie vergonha na sua cara e venha morar com a moça, respeite ela… Ass: Naná.”