Mulher de 60 anos é estuprada e torturada no RJ

PUBLICIDADE 

Uma mulher foi tortura e estuprada em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ), na tarde desta segunda-feira (9). A vítima, de 60 anos, foi ameaçada e forçada a sacar dinheiro em uma agência bancária. Os Bombeiros do Grupamento Especial Prisional (GEP) foram chamados e socorreram a mulher, que contou o caso para as autoridades.

Os militares prenderam o suspeito do crime e o levaram para a 15ª DP. A vítima também foi encaminhada para a unidade policial. Os dois contaram suas versões em depoimentos.

Posteriormente, a mulher foi levada ao Hospital Miguel Couto para os devidos cuidados. O autor do crime, que não teve sua identidade divulgada, foi preso em flagrante por tentativa de extorsão e estupro.